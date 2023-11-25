Створити чат бота

$25
Веб-программированиеОткрыт8 заявок79 просмотров
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Після оплати курса направлення в чат бот

Користувач після того як сплатив курс через WayForPay попадає в чат бот получає 7 відео уроків на протязі 7 днів.

Сайт готов на тільда

WayForPay Активована

Уроки готові

месяц назад
Олександр
Украина
3 месяца в сервисе
Был
25 дней назад
1 отзыв
Заявки фрилансеров
Лаура
35 лет
месяц в сервисе
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Владимир
23 года
25 дней в сервисе
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3 часа назад
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Валентин
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день назад
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Елена
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месяц в сервисе
Была
8 часов назад
3 отзыва
месяц назад