Рассылка в Телеграме (250 чел)

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт20 заявок112 просмотров
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Необходимо сделать рассылку 250 клиентам по никнеймам (клиентскую базу мы предоставим) в Телеграме.

Мы предоставим:

- Готовый текст

- Готовую картинку (афишу)

месяц назад
guest_1700579895006
Россия
месяц в сервисе
Была
месяц назад