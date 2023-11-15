Отредактировать карточки товаров ВК

$55
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок58 просмотров
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ТЗ:

1. Заменить фотографии в карточке товара, а именно удалить с них задний фон и загрузить заново (на белом фоне).

2. В описаниях к товару убрать ссылки

месяц назад
yakovlev_ivan
Иван 
28 летРоссия
год в сервисе
Был
месяц назад
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