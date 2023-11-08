Необходимо настроить и запустить рекламу в ФБ на лендинг, и на чатботов в Телеграм. Необходимо умение настроить рекламу, а также создать чат-бота в телеграм по готовой воронке продаж. Лендинг создавать НЕ надо. ...
Разработать стратегию для Instagram-аккаунта "с нуля"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем трейни, который готов разработать стратегию для Instagram-аккаунта "с нуля". Это идеальная возможность для тех, кому интересно приобрести опыт и развиваться в мире смм.
Обязанности:
Разработка полной стратегии ведения Instagram-аккаунта "с нуля".
Определение целей, аудитории и публикации контента.
Планирование вовлекающих кампаний и анализ результатов.
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