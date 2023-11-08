Автоматизация продаж инфопродуктов

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки24 просмотра
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Необходимо настроить и запустить рекламу в ФБ на лендинг, и на чатботов в Телеграм.

Необходимо умение настроить рекламу, а также создать чат-бота в телеграм по готовой воронке продаж.

Лендинг создавать НЕ надо.

Приветствуется умение подключить и настроить CRM систему. Система еще не выбрана. Приветствуются рекомендации.

Работа должна производиться в присутствии заказчика (онлайн сессии по зум). По ходу выполнения исполнителем работы, заказчик будет учится выполнять эту работу самостоятельно. Поэтому, время дня выполнения работы нужно будет согласовывать с заказчиком.

Оплата - почасовая. Размер оплаты за час предлагает исполнитель. Оплата будет производиться после каждой рабочей сессии.

Приступить к работе можно будет через неделю.

месяц назад
guest_1699405078106
Украина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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