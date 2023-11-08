Автоматизация продаж инфопродуктов

Здравствуйте нужен человек который на отлично разбирается в настоящих алгоритмах Youtube так как каждый год меняется алгоритмы и начинают по другому работать, нужно будет продвигать канал с помощью самого же Ютуба и выводить видео ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить и запустить рекламу в ФБ на лендинг, и на чатботов в Телеграм.
Необходимо умение настроить рекламу, а также создать чат-бота в телеграм по готовой воронке продаж.
Лендинг создавать НЕ надо.
Приветствуется умение подключить и настроить CRM систему. Система еще не выбрана. Приветствуются рекомендации.
Работа должна производиться в присутствии заказчика (онлайн сессии по зум). По ходу выполнения исполнителем работы, заказчик будет учится выполнять эту работу самостоятельно. Поэтому, время дня выполнения работы нужно будет согласовывать с заказчиком.
Оплата - почасовая. Размер оплаты за час предлагает исполнитель. Оплата будет производиться после каждой рабочей сессии.
Приступить к работе можно будет через неделю.
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