Таргетированная реклама

Проходит мероприятие Митинг: Верните их домой сейчас.



Цель мероприятия поддержка родственников похищенных людей.



Мероприятие состоится 10.11.23 в г. Кармиэль Израиль

Цель рекламы пригласить людей проживающих в Кармиэль на данное мероприятие.



Две аудитории

одна иврите говорящая возраст от 20 до 60 мужчины и женщины

вторая русско говорящие возраст от 20 до 60 мужчины и женщины



Вариант банера. Он еще не окончательный.



Я думал проводить рекламу в файсбук и телеграмм.



но жду предложений что то может быть эффективней.