Таргетированная реклама

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен6 заявок31 просмотр
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Проходит мероприятие Митинг: Верните их домой сейчас.

Цель мероприятия поддержка родственников похищенных людей.

Мероприятие состоится 10.11.23 в г. Кармиэль Израиль
Цель рекламы пригласить людей проживающих в Кармиэль на данное мероприятие.

Две аудитории
одна иврите говорящая возраст от 20 до 60 мужчины и женщины
вторая русско говорящие возраст от 20 до 60 мужчины и женщины

Вариант банера. Он еще не окончательный.

Я думал проводить рекламу в файсбук и телеграмм.

но жду предложений что то может быть эффективней.

2 месяца назад
Dima_yu
60 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
RayBondik
Валерий 
29 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
13 часов назад
2 месяца назад
$100
30 дней
RUB
Большое спасибо за сотрудничество Все было сделано в установленные сроки Я очень доволен буду обращаться
Дмитрий - очень приятный заказчик! Сработались с первой минуты! советую.