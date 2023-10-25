Раскрутка Вайбер сообщества

Требуется увеличить аудиторию в Вайбер сообществе. В сообществе на данный момент 2 чел. (канал новый). Это должны быть не боты. Необходимо привлечь реальных живых целевых подписчиков. Тема канала: (Религия, энциклопедия, факты).

СЕО ОПТИМИЗАЦИЯ - рассылка по спец. форумах, досках объявлений, каталогах. Провести рассылки в личные сообщения, инвайты (приглашения в разных группах) в наше сообщество. Рассылка инвайтов в вайбер сообщества, по базам и т.п. И другие белые методы.

Нужен человек, который профессионально занимаемся продвижением Вайбер.