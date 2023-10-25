Разработка контент плана с сеткой контента для инстаграм

Необходимо разработать контент план с сеткой контента для инстаграм аккаунта (сейчас он пуст, поэтому создаем с нуля) и написать 20 постов вкл. текст публикации, визуальное оформление постов (подбор фото и его фотокоррекция при необходимости, единый стиль, цвет компании), подбор релевантных для нашей локации хеш тегов/гео меток для публикации в инстаграмм. Фото материал - с нас + интернет. Кросс-постинг в фейсбук.

Ниша - автобизнес. Формат - автосалон.

Ценовой сегмент: от дешевых до люксовых машин.

Виды авто: Б/У авто + любое авто под заказ из Японии и Европы.

Локация - Северный кипр.

Целевая аудитория: русскоязычное население северного кипра.

Если сработаемся, возможно сотрудничество на постоянной основе.

Оплата посдельно: 3-4 платежа. По 100% предоплате не работаем.