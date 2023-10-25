Интернет маркетинг, продвижение

$210
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок28 просмотров
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Продвижение в социальной сети (SMM), таргетированная реклама, контекстная реклама, поисковая оптимизация (SEO), Нужна рекомендация по способу продвижения.
Продвижение в: Instagram, Facebook.
Бюджет на рекламную кампанию: 95000.
Рекламодатель: самозанятый.
Постоянная работа.
Продукция для сотовых телефонов.

2 месяца назад
guest_16982142243572
Казахстан
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад