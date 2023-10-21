Регистрация укр компании / доступ к API (Facebook/Meta)

Здравствуйте.

Хотел заняться парсингом компаний в facebook по API с последующим сохранением маркетинговых данных и анализом: тренды по категориям, анализ аудиторий и тд и тп.

Для этого зарегистрировал у них приложение и компанию. Чтобы дали доступ к API нужно пройти подтверждение компании. Отправил документы украинского ФОП - через неделю-две просто отклонили подтверждение.

Ничего не написали, причину не знаю, связи с поддержкой нет.

Кто уже делал подобное?

Этот вопрос как-то решается?

Нужен доступ к API фейсморды.

Если это невозможно, то могут быть другие варианты - сервисы посредники, готовая аналитика.

Цель - получить полезную аналитику: какие бизнесы в каких странах растут, чем лучше всего заниматься начинающим предпринимателям, какая аудитория лучше всего подходит для рекламы бизнеса (пол, возраст, язык, гео и тд).