Написать посты в Telegram

Необходимо разместить отзывы на гугл мап (50 шт) с прописанным текстом и предварительно сделаным аккаунтом (Европа). Цена за один отзыв.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель: создать три интересных поста в социальных сетях, посвященных конкретным темам, связанным с недвижимостью и инвестициями в Дубае, и найти платформы, на которых мы можем продвигать эти темы. Мы проверим ваше творчество, визуальное представление и качество контента. Если ваши публикации соответствуют нашим критериям, вас могут рассмотреть для повторных заданий.
Публикация 1: «Торжественное открытие Como Residence в Дубае!» Напишите увлекательный пост о предстоящем запуске Como Residence в Дубае в июне 2023 года. Подчеркните его футуристические особенности и уникальные преимущества.
Пост 2: «Замечательное инвестиционное путешествие: от 1 до 8 миллионов долларов!» Опишите вымышленную историю успеха человека, который вложил 1 миллион долларов в Дубай в 2009 году и недавно продал свои инвестиции за 8 миллионов долларов в 2023 году. Придумайте нюансы и детали, которые сделают историю интригующей. Напишите убедительный заголовок, подчеркнув ключевые уроки из этой истории инвестиционного успеха.
Публикация 3: «Представляем инвестиционное приложение «Раньше всех!»» Создайте публикацию с описанием инвестиционного приложения «Before Any Other». Расскажите об ее уникальных функциях, таких как синхронизация данных в реальном времени между разработчиками, ранний доступ к премиум-версиям и т. д. Включите статистику или интересные данные для поддержки эффективности программы.
- Похожие заказы
- $15Социальные сети (SMM и SMO)29 заявокЗакрытмесяц назад
- $400
Ищу человека, который разработает стратегу ведения соц.сетей для компании-финансового консультанта по инвестициям и предоставлению услуг брокера - https://tradernew.pro/en Стоимость договорная. Готовы поделиться своими идеями и предпочтениями.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрытмесяц назад
- $350
Slyadnev.info - це не просто академія фотографії, це простір, де народжуються таланти! Ми займаємося навчанням фотографії для початківців і професіоналів. І у зв'язку з розширенням, ми шукаємо SMM-менеджера і контент-менеджера. Якщо ти готовий брати на ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрытмесяц назад
Проаналізувати існуючий YouTube канал та надати рекомендації щодо підвищення переглядів та просуванняСоциальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $5
Опубликовать stories в Instagram Красиво оформитьСоциальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт2 месяца назад
Бюджет: не ограничен Тематика: Обучение в сфере криптовалюты Сроки: 4-6 мес лучше быстрее Просьба внимательно ознакомиться с задачей типовые предложения которые масмов всем рассылаются не будут рассматриваться. Нужно создать и раскрутить до 100 тыс подписчиков ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрытмесяц назад
У нас эквайринг, свой криптошлюз для казино, форекс, букмекеров и прочих мерчей, хотим сейчас продвигаться через Linkedin Ищем специалиста с подобным опытом на долгосрочное сотрудничество, либо на проектную занятостьСоциальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрытмесяц назад
Шукаю рілс мейкера для створення 30 рілс. Обов'язково з кейсами. Можлива співпраця на постійній основіСоциальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрытмесяц назад
Здравствуйте У меня есть 10 каталогов, в которых надо разместить информацию о сайте. Каталоги на немецком языке. https://www.pages24.ch/Firmeneintrag вот примерСоциальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрытмесяц назад