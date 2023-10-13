Создать и раскрутить профиль Инстаграм до 100к

У нас эквайринг, свой криптошлюз для казино, форекс, букмекеров и прочих мерчей, хотим сейчас продвигаться через Linkedin Ищем специалиста с подобным опытом на долгосрочное сотрудничество, либо на проектную занятость
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бюджет: не ограничен
Тематика: Обучение в сфере криптовалюты
Сроки: 4-6 мес лучше быстрее
Просьба внимательно ознакомиться с задачей типовые предложения которые масмов всем рассылаются не будут рассматриваться.
Нужно создать и раскрутить до 100 тыс подписчиков эккаунт школы по обучению в сфере крипты
Нужно подготовить план продвижения, календарный план роста подпискиков и смету по месяцам. Нужна стоимость а мес и сколько месяцев нужно для достижения цели.
Оплата ежемесячно при выполнении плана. Отдельно оценить сколько будет стоить разработка плана продвижения приложить примеры. Если не можете приложить план сразу, то нужно тезисно описать какие методы продвижения и типы контента планируете использовать.
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