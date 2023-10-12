Публикация в каталогах

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок20 просмотров
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Здравствуйте
У меня есть 10 каталогов, в которых надо разместить информацию о сайте.
Каталоги на немецком языке.
https://www.pages24.ch/Firmeneintrag вот пример

2 месяца назад
lawsupport1
Оганез 
51 годПольша
12 лет в сервисе
Был
месяц назад