Настроить таргетированную рекламу в Facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок33 просмотра
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Нужен профессионал на настройку рекламы в фейсбук, тема: грузоперевозки, поиск вакансий на работу. Ищем опытного человека с портфолио и умением ориентироваться в соц. сети

3 месяца назад
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Алексей 
25 летКазахстан
год в сервисе
Был
5 дней назад