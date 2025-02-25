Відновлення логотипу для громадської організації

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен6 заявок149 просмотров
#1$30

Всім привіт!

Потрібно поновити логотип для громадської організації “Майбутнє Буковини”.

Кольорову гаму і іконку потрібно зробити як на старому логотипу. Можливо трішки покращити але не суттєво. Старий логотип на сторінці FB https://www.facebook.com/mybukovyna

🔹 Що потрібно:

✅ Зробити проект логотипу.

✅ Показати пару варіантів розміщень (іконка зліва від тексту та над текстом).

🔹 Формат файлів:

🖼 SVG (без фону).

📂 Проєктні файли в Adobe Illustrator або CorelDRAW.

Лого розробляємо для майбутнього інтернет-магазину.

Конкурс триватиме 3 дні. Чекаю ваші варіанти! 🚀

Adobe IllustratorCorelDRAWFacebookОтрисовка логотипов
2 месяца назад
Zhenia_Boin
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Победитель конкурса

Stepan55
Степан 
69 лет
10 лет в сервисе
Был
12 часов назад
2 месяца назад
Логотип виконаний на високому рівні. Рекомендую дизайнера!
Дякую за співпрацю! Тільки найкращі рекомендації!

Заявки фрилансеров

Даниил
 
20 лет
2 месяца в сервисе
Был
19 дней назад
2 месяца назад
Stepan55
Степан 
69 лет
10 лет в сервисе
Был
12 часов назад
2 месяца назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
Євген
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
11 отзывов
2 месяца назад
Анастасия
 
35 лет
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Была
11 часов назад
71 отзыв
2 месяца назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
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Логотипы и Знаки
Роман
 
43 года
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день назад
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