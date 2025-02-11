Улучшить готовый логотип

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен20 заявок88 просмотров

Добрый день. Нужна помощь опытного дизайнера логотипов для оцифровки и улучшения качества уже созданного в Canva логотипа.

Нужен логотип с надписью и без, а также на прозрачном фоне. Форматы лого: svg, png, jpg.

Само лого в прикреплении.

Пишите ваши предложения, рассмотрю недорогие варианты так как создавать с нуля ничего не нужно - только улучшить то что есть.

CanvaОтрисовка логотипов
3 месяца назад
DenDevin
40 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
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Выбранный исполнитель

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
11 часов назад
3 месяца назад
$10
1 день
Escrow
Все сделано четко по моему описанию, благодарю Анастасию за качественно сделанную работу. Буду рекомендовать и обращаться еще.
Все отлично. Четко-поставленная задача дала возможность сделать все быстро. Рекомендую!

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