Задача полягає в отриманні безшовного зображення енергетичного напою Non Stop Stalker Edition. Оптимально – сканування банки для якісної текстури. Якщо це неможливо, допускається акуратне розрізання банки та фотографування з усіх боків. Результат має бути безшовною текстурою для використання в 3D-моделюванні.
Улучшить готовый логотип
Добрый день. Нужна помощь опытного дизайнера логотипов для оцифровки и улучшения качества уже созданного в Canva логотипа.
Нужен логотип с надписью и без, а также на прозрачном фоне. Форматы лого: svg, png, jpg.
Само лого в прикреплении.
Пишите ваши предложения, рассмотрю недорогие варианты так как создавать с нуля ничего не нужно - только улучшить то что есть.
Выбранный исполнитель
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