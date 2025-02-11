Добрый день. Нужна помощь опытного дизайнера логотипов для оцифровки и улучшения качества уже созданного в Canva логотипа.

Нужен логотип с надписью и без, а также на прозрачном фоне. Форматы лого: svg, png, jpg.

Само лого в прикреплении.

Пишите ваши предложения, рассмотрю недорогие варианты так как создавать с нуля ничего не нужно - только улучшить то что есть.