Создать обложку для поста в телеграме

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Закрыт4 заявки154 просмотра

Все подробности при заявке. Есть статья про аниме, нужно сделать обложку совмещающую логотип, заголовок и что-либо от самого ариме

TelegramДизайн обложек
3 месяца назад
guest_1728315601663
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gamersashok555
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3 месяца назад
gamersashok555
Александр 
32 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад