Разработать 3D-графику для приложения, позволяющего пользователям разбирать и собирать двигатели внутреннего сгорания, акпп и кпп. Модели должны учитывать различные варианты, такие как мотоциклы и легковые автомобили. Каждая деталь должна иметь описание и инструкцию по разборке и сборке, что поможет молодым профессионалам в обучении.