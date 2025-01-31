Nft designer

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок398 просмотров

Общие требования:

Дизайн NFT токена должен быть ярким, привлекательным, соответствовать стилистике NBA и виртуальных активов.

Максимальная реалистичность изображения.

Предусмотреть возможность вставки готовой фотографии живого баскетболиста.

Шаблон для фото должен быть прямым, с фронтальным взглядом баскетболиста на пользователя.

4 типа NFT

Silver (капсула)

Gold (капсула)

Platinum (капсула)

Legendary (personal NFT)

2. Композиция:

Передний план:

Центральное место занимает баскетболист (фото игрока).

В нижней части виден паркетный баскетбольный корт.

Включить баскетбольную стойку и щит.

Включить баскетбольный мяч.

Фон:

Трибуна со зрителями.

Освещение: фонари-прожекторы, создающие эффект игрового зала.

Использовать цвета, характерные для сферы NFT и виртуальных активов.

3. Элементы дизайна:

Логотипы и текст:

Место для логотипа баскетбольного клуба.

Место для логотипа FBA (Figital Basketball Association).

Место для основного спонсора.

Поле для никнейма игрока.

Поле для имени и фамилии игрока.

Эффект золотого дождя из конфетти как при награждении победителей

4. Ограничения:

Не использовать логотип и цетовую гамму NBA или какие-либо элементы, нарушающие авторские права NBA.

5. Формат и технические требования:

Высокое разрешение (не менее 3000x3000 пикселей).

Формат: PNG, PSD (с возможностью редактирования слоев).

Разделение элементов на отдельные слои (для редактирования

и вставки фотографий игроков).

Цветовая палитра с акцентами NFT/виртуальных активов.

Создание иллюстраций
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

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