Требуется 3-D motion-дизайнер для создания анимации комнаты с изображениями из журнала, формирующими узор для света. Анимация должна быть выполнена в Unreal Engine и длиться максимум 30 секунд. Дедлайн — следующая неделя, бюджет — 200$.
Nft designer
Общие требования:
Дизайн NFT токена должен быть ярким, привлекательным, соответствовать стилистике NBA и виртуальных активов.
Максимальная реалистичность изображения.
Предусмотреть возможность вставки готовой фотографии живого баскетболиста.
Шаблон для фото должен быть прямым, с фронтальным взглядом баскетболиста на пользователя.
4 типа NFT
Silver (капсула)
Gold (капсула)
Platinum (капсула)
Legendary (personal NFT)
2. Композиция:
Передний план:
Центральное место занимает баскетболист (фото игрока).
В нижней части виден паркетный баскетбольный корт.
Включить баскетбольную стойку и щит.
Включить баскетбольный мяч.
Фон:
Трибуна со зрителями.
Освещение: фонари-прожекторы, создающие эффект игрового зала.
Использовать цвета, характерные для сферы NFT и виртуальных активов.
3. Элементы дизайна:
Логотипы и текст:
Место для логотипа баскетбольного клуба.
Место для логотипа FBA (Figital Basketball Association).
Место для основного спонсора.
Поле для никнейма игрока.
Поле для имени и фамилии игрока.
Эффект золотого дождя из конфетти как при награждении победителей
4. Ограничения:
Не использовать логотип и цетовую гамму NBA или какие-либо элементы, нарушающие авторские права NBA.
5. Формат и технические требования:
Высокое разрешение (не менее 3000x3000 пикселей).
Формат: PNG, PSD (с возможностью редактирования слоев).
Разделение элементов на отдельные слои (для редактирования
и вставки фотографий игроков).
Цветовая палитра с акцентами NFT/виртуальных активов.
Заявки фрилансеров
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