360 тур по домику

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Закрыт1 заявка417 просмотров

Для рекламы мне нужен 3Д тур по каркасному модулю 360 градусов.Я могу отснять что мне скажут и прислать для обработки этих данных.Камерры 360 у меня нет,есть айфон :)

3 месяца назад
Mesjkin
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15 дней назад

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Владислав
 
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