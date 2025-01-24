Необхідно змонтувати святкове новорічне відео тривалістю 7-10 хвилин з сирого матеріалу. Стиль — легкий, веселий та динамічний. Вітаються креативні ідеї, цікаві переходи, ефекти та музичний супровід для створення яскравої атмосфери свята.
Видеомонтаж видео на ютб
Нужно отредактировать видео примерно 10-12 минут в стиле челленджа.
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