Требуется моушен дизайнер для создания 5 образовательных роликов по 5 минут в коллажной анимации в стиле Vox/Арзамаса. Также необходимо подготовить короткие вертикальные и квадратные видео для социальных сетей. Навыки базового монтажа и умение собирать раскадровку по сценарию будут плюсом. Обязательно наличие счета в европейском банке для получения оплаты.