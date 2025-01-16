Видео для сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт19 заявок123 просмотра

Нужно будет сделать видео для нашего сайта: opaeuropa md

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Видео будет несколько разных кадров с нашими автобусами которые ездят по Европе.

Создание видео
4 месяца назад
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