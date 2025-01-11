Здравствуйте! Необходимо записать и озвучить видео-инструкции по 10 заранее подготовленным темам.



Требования к видео:

1. Сценарий и озвучка:

Записать голос с понятной дикцией и качественным звуком.

Убирать паузы и оговорки при монтаже.

2. Монтаж:

Обрезка ненужных моментов.

Наложение минимальной графики (стрелки, подписи, выделения).

Подготовка к экспорту для YouTube.

3. Примеры роликов, на которые ориентируемся:

Технические требования:

Формат видео: 1080p, соотношение 16:9.

Длительность: 2 – 6 минут.

Монтаж в стиле “лаконично и по делу”.

Условия оплаты:

Плачу 1000 рублей за 1 ролик .

Всего нужно сделать 10 роликов.

Что нужно указать в заявке:

Примеры ваших готовых работ (особенно с вашим голосом). Ваш опыт в создании обучающих видео. Возможность выполнения заказа в оговоренные сроки.

Жду ваши заявки! Если есть вопросы, пишите в комментарии или личные сообщения.