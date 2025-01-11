Нужно отснять 10 видео-инструкций для YouTube

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок39 просмотров

Здравствуйте! Необходимо записать и озвучить видео-инструкции по 10 заранее подготовленным темам.

Требования к видео:
1. Сценарий и озвучка:

  • Записать голос с понятной дикцией и качественным звуком.

  • Убирать паузы и оговорки при монтаже.

2. Монтаж:

  • Обрезка ненужных моментов.

  • Наложение минимальной графики (стрелки, подписи, выделения).

  • Подготовка к экспорту для YouTube.

3. Примеры роликов, на которые ориентируемся:

Технические требования:

  • Формат видео: 1080p, соотношение 16:9.

  • Длительность: 2 – 6 минут.

  • Монтаж в стиле “лаконично и по делу”.

Условия оплаты:

  • Плачу 1000 рублей за 1 ролик.

  • Всего нужно сделать 10 роликов.

Что нужно указать в заявке:

  1. Примеры ваших готовых работ (особенно с вашим голосом).

  2. Ваш опыт в создании обучающих видео.

  3. Возможность выполнения заказа в оговоренные сроки.

Жду ваши заявки! Если есть вопросы, пишите в комментарии или личные сообщения.

Монтаж видеороликовОзвучка видеоСъёмка видео
4 месяца назад
seostrelcov
Юрий 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Виктория
 
24 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Влад
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Кирилл
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Максим
 
25 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Данил
 
22 года
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад