Требуется видеомонтаж короткого видео отзыва на английском языке. Отзыв должен быть от человека кавказской внешности. Текст легкий и небольшой, подходящий для быстрой записи.
Нужно отснять 10 видео-инструкций для YouTube
Здравствуйте! Необходимо записать и озвучить видео-инструкции по 10 заранее подготовленным темам.
Требования к видео:
1. Сценарий и озвучка:
Записать голос с понятной дикцией и качественным звуком.
Убирать паузы и оговорки при монтаже.
2. Монтаж:
Обрезка ненужных моментов.
Наложение минимальной графики (стрелки, подписи, выделения).
Подготовка к экспорту для YouTube.
3. Примеры роликов, на которые ориентируемся:
Технические требования:
Формат видео: 1080p, соотношение 16:9.
Длительность: 2 – 6 минут.
Монтаж в стиле “лаконично и по делу”.
Условия оплаты:
Плачу 1000 рублей за 1 ролик.
Всего нужно сделать 10 роликов.
Что нужно указать в заявке:
Примеры ваших готовых работ (особенно с вашим голосом).
Ваш опыт в создании обучающих видео.
Возможность выполнения заказа в оговоренные сроки.
Жду ваши заявки! Если есть вопросы, пишите в комментарии или личные сообщения.
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