Необходим дизайнер для разработки видео-макетов, ориентированных на таргетированную рекламу. Требуется опыт работы с проектами для США и понимание особенностей данного рынка. Идеальный кандидат должен иметь опыт в создании рекламного контента для достижения максимальной эффективности.
Ролик для инстограма
Необходимо создать ролик из видео и фото для рекламы бара на платформе инстограма
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $600
Необходимо воссоздать профессиональное видео с 4 актерами, где каждому будет сделана начитка по 1 минуте. Также требуется фотосъемка с актерами в офисе, как групповые, так и индивидуальные кадры. Опыт создания подобных видео приветствуется.Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Потрібен монтаж кількох варіантів відеороликів, де дівчина збирає букети з мила. Вимоги: створити 2-5 варіантів, підібрати музику, оптимізувати для TikTok, Instagram та Facebook. Досвід монтажу для соцмереж обов'язковий. Додайте портфоліо та вартість роботи.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется выполнить монтаж более 10 коротких видео. Идеальный кандидат должен иметь опыт в видеомонтаже и быть готовым к выполнению нескольких проектов. Ожидается качественная работа и соблюдение сроков.Видеомонтаж17 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо создать видеотрейлер для игры Atomic Heart. Ожидается качественный видеомонтаж с использованием игровых материалов, чтобы привлечь внимание зрителей и передать атмосферу игры.Видеомонтаж8 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $500
Ищется фрилансер для съёмки развлекательных видео для соцсетей. Предоставлен шаблон работы, создание одного видео занимает 15-20 минут. Требуется более 500 видео, но можно выбрать количество. Необходимы базовые навыки работы с видео и ответственность в соблюдении сроков.Видеомонтаж10 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $400
Шукається помічник для монтажу кулінарних відео на YouTube. Завдання: монтаж відео, створення тексту для озвучки з використанням ChatGPT, озвучка в elevenlabs, а також створення субтитрів. Оплата $50 за відео до 8,5 хвилин. Потрібно знання англійської мови A2+. Тестові завдання безкоштовні.Видеомонтаж14 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необхідно обробити відео тривалістю 15 хвилин, присвячене іграшкам дитини. Включає видалення недоліків, створення плавних переходів та загальний монтаж для ютуб-каналу.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $200
Шукається професійна дівчина для зйомки АСМР відео новорічної тематики. Відео повинно зніматися на фоні ялинки. Необхідна україномовна виконавиця для створення атмосферного контенту.Видеомонтажнет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $150
Шукаються дві дівчини для творчої відеозйомки, де вони за столом п'ють вино та обговорюють свої бізнес проєкти. Потрібні також стіл, пляшка вина та келихи. Відео буде завантажено на творчі стокові сайти.Видеомонтажнет заявокЗакрыт4 месяца назад