Монтаж кулінарних відео для ютубу

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт14 заявок128 просмотров

Шукаю помічника для створення кулінарних відео на довгострокову співпрацю. Необхідно виконувати наступні завдання:

  1. Монтаж відео (приклад готового фрагмента тут)

  2. Створення тексту для озвучки за допомогою ChatGPT та генерація озвучки в elevenlabs (приклад з озвучкою тут)

  3. Створення субтитрів для відео.

На початковому етапі обсяг роботи складатиме 4–8 відео на місяць, у майбутньому, можливо, більше.

Пропоную $50 за 1 відео тривалістю 8–8:30 хвилин. Якщо відео буде довшим або коротшим, то $6 за 1 хвилину готового відео.

Далі детальніше про кожен вид роботи.

1. Монтаж відео

Вам будуть надані вихідні відео, у кожному з яких буде записано 1–2 дії (наприклад, додавання борошна, перемішування інгредієнтів тощо).

Завдання: вирізати потрібні фрагменти, розташувати їх у правильній послідовності згідно з рецептом.

Щоб спростити завдання, вихідні файли будуть пронумеровані та коротко описані у назві. Також я надам рецепт і, за потреби, коментарі.

Додатково потрібно:

  • Додавати підписи з назвою інгредієнта та його кількістю.

  • Коригувати гучність звуку процесу приготування – видаляти різкі або гучні звуки.

Я виконую монтаж у CapCut, але можемо домовитися про роботу в інших програмах.

На монтаж у мене йде близько 30 хвилин на 1 хвилину готового відео.

2. Створення тексту та генерація озвучки

Озвучка потрібна англійською мовою, тому потрібне знання мови на рівні A2 або вище.

Для створення тексту використовую ChatGPT.

Як правило, текст озвучки містить:

  • Покроковий опис рецепта.
    Приклад: Alright, let’s start by mixing half a cup of flour with cocoa, cornstarch, and a pinch of salt.

  • Корисну інформацію про інгредієнти або опис прийомів приготування.
    Приклад: The cornstarch is there to improve the texture, making the cake lighter and less dense.

  • Переваги рецепта.
    Приклад: This chocolate roll is quick to make just 10 minutes to bake and another 15–20 minutes to mix everything.

Головна складність: синхронізувати тривалість озвучки з відеофрагментом. Потрібно придумувати фрази, які підходять за довжиною для певного фрагмента.

Після того, як придумана фраза, потрібно згенерувати озвучку в elevenlabs.

Створення тексту та генерація озвучки – це найтрудомісткіший процес. У середньому він займає від 1 до 1,5 годин на 1 хвилину готового відео.

3. Створення субтитрів

Автоматична генерація субтитрів YouTube не підходить, тому потрібно створювати субтитри вручну. Для цього до фраз, які використовуються в озвучці, потрібно вручну додати таймінги.

Це займає ще близько 1 години роботи для одного відео.

Разом: на одне відео мені потрібно близько 15–16 годин роботи.

Більш детальні інструкції для кожного виду роботи надам перед виконанням тестового завдання.

Тестові завдання

Тестових завдання буде два. Перше – потрібно буде зробити фрагмент відео тривалістю близько 1 хвилини. Якщо якість роботи мене влаштує, то далі ще 1 фрагмент на 3–4 хвилини. Якщо обидва тести будуть успішними, почнемо працювати.

Примітка: на тестових відео можна накласти водяні знаки або зробити їх у низькій роздільній здатності. Тестові завдання не оплачую.

CapCutYouTubeДобавление субтитровМонтаж видеороликовСоздание видео
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