Шукаю помічника для створення кулінарних відео на довгострокову співпрацю. Необхідно виконувати наступні завдання:

На початковому етапі обсяг роботи складатиме 4–8 відео на місяць, у майбутньому, можливо, більше.

Пропоную $50 за 1 відео тривалістю 8–8:30 хвилин. Якщо відео буде довшим або коротшим, то $6 за 1 хвилину готового відео.

Далі детальніше про кожен вид роботи.

Вам будуть надані вихідні відео, у кожному з яких буде записано 1–2 дії (наприклад, додавання борошна, перемішування інгредієнтів тощо).

Завдання: вирізати потрібні фрагменти, розташувати їх у правильній послідовності згідно з рецептом.

Щоб спростити завдання, вихідні файли будуть пронумеровані та коротко описані у назві. Також я надам рецепт і, за потреби, коментарі.

Додатково потрібно:

Я виконую монтаж у CapCut, але можемо домовитися про роботу в інших програмах.

На монтаж у мене йде близько 30 хвилин на 1 хвилину готового відео.

Озвучка потрібна англійською мовою, тому потрібне знання мови на рівні A2 або вище.

Для створення тексту використовую ChatGPT.

Як правило, текст озвучки містить:

Покроковий опис рецепта.

Приклад: Alright, let’s start by mixing half a cup of flour with cocoa, cornstarch, and a pinch of salt.

Корисну інформацію про інгредієнти або опис прийомів приготування.

Приклад: The cornstarch is there to improve the texture, making the cake lighter and less dense.