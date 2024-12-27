Шукаються дві дівчини для творчої відеозйомки, де вони за столом п'ють вино та обговорюють свої бізнес проєкти. Потрібні також стіл, пляшка вина та келихи. Відео буде завантажено на творчі стокові сайти.
Червона троянда
Потрібна професійна дівчина із акторськими даними. Знімаються відео новорічної тематики. Задній фон - ялинка. Потрібно мати червону троянду. Тільки україномовна дівчина.
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