Червона троянда

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрытнет заявок33 просмотра

Потрібна професійна дівчина із акторськими даними. Знімаються відео новорічної тематики. Задній фон - ялинка. Потрібно мати червону троянду. Тільки україномовна дівчина.

4 месяца назад
kadlecaleksej
Олексій 
36 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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Нет заявок фрилансеров