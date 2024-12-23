Шортс 60 сек

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт17 заявок186 просмотров

Ищу человека для производства шортс на 60 сек.
Сложность производства - выше среднего.
Оплата за 1 видео - 10$
Подробности и примеры скину в лс

Создание видео
4 месяца назад
guest_1729410952456
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