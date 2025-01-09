Есть идея сделать Жене клип в подарок.

Что нужно:

1) на вот эту песню намонтировать клип аля как фан клипы делают. За основу можно взять песню обійми, соеденить с какими то кадрами из фильмов или других клипов Океан Эльзы

Ссылка на песню:

https://drive.google.com/file/d/1sesubbyiVr7VJUf0AC6CvujRZ_mHYZp3/view?usp=sharing

Пример фан клипа (мне он не нравится, это просто пояснение что такое фан клипы):

https://www.youtube.com/watch?v=_TFWOqeW3yA

2) на эту песню тоже нужно намонтировать. За основу взять клипы dua lipa.

Делаем постипенно. Монтируем 20-30 секунд показывем. я утверждаю. Если все ок продолжаем.

Оплата по факту либо БС. Срок до 24.12 включительно т.е дедлай 24.12 23:59