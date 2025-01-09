Намонтировать подарок

$51
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен2 заявки26 просмотров

Есть идея сделать Жене клип в подарок.

Что нужно:

1) на вот эту песню намонтировать клип аля как фан клипы делают. За основу можно взять песню обійми, соеденить с какими то кадрами из фильмов или других клипов Океан Эльзы

Ссылка на песню:

https://drive.google.com/file/d/1sesubbyiVr7VJUf0AC6CvujRZ_mHYZp3/view?usp=sharing

Пример фан клипа (мне он не нравится, это просто пояснение что такое фан клипы):

https://www.youtube.com/watch?v=_TFWOqeW3yA

2) на эту песню тоже нужно намонтировать. За основу взять клипы dua lipa.

Делаем постипенно. Монтируем 20-30 секунд показывем. я утверждаю. Если все ок продолжаем.

Оплата по факту либо БС. Срок до 24.12 включительно т.е дедлай 24.12 23:59

Монтаж видеороликов
4 месяца назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

Afterworks
Александр 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
4 месяца назад
$50
3 дня
Escrow
Фантастически проделанная работа. рекомендую
отличный надежный заказчик, предельно четко и лаконично поставленное ТЗ, работа принята без единой правки))))

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Павел
 
26 лет
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4 месяца назад
4 месяца назад
Afterworks
Александр 
39 лет
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