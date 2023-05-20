Ищется видеомонтажер для создания коротких роликов на тему новостей ИИ и автоматизации. Обязанности: монтаж с использованием материалов из новостей и генерация аватара с помощью HeyGen и Elevenlabs. Требуется уместить важную информацию в короткие видео без излишней анимации. Работа постоянная с несколькими рилсами в день, материалы предоставляются.