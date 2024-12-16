Требуется рилсмейкер для создания видео по техническому заданию. Необходим опыт в бьюти-нишах и креативный подход к съемке с нестандартными ракурсами. Портфолио обязательно. Задача включает короткие reels и уроки продолжительностью 20-40 минут.
Нужно помчь с Видеомонтажом
Видеомонтаж говорящей головы!)
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