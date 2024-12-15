Видеомейкер / Рилсмейкер

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
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Ищу рилсмейкера для съемки и монтажа видео по ТЗ. Необходимы короткие reels и уроки по 20-40 минут. Требуется опыт работы в бьюти-нишах и умение креативить с нестандартными ракурсами. Портфолио обязательно.

ReelsМонтаж видеороликовСоздание рилсовСъёмка видео
5 месяцев назад
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