Записать рекламные видео креативы для мобильной игры

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок43 просмотра

Есть мобильная игра и аналогичная сборка под ПК, нужно записать футажи и затем смонитровать их в 5-20 роликов по 15-30 секунд каждый. Ролики будут использоваться в рекламе игры.

Монтаж видеороликовСоздание креативовСоздание рекламных роликов
5 месяцев назад
guest_1734014712759
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Заявки фрилансеров

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