Требуется записать 10 минут видео с передачей различных эмоций, включая злость, радость и грусть. Используйте жесты, мимику и голос для передачи эмоций. Вы можете рассказывать любую историю или анекдоты. Необходим только телефон для записи. Подробные инструкции доступны по запросу.
Записать рекламные видео креативы для мобильной игры
Есть мобильная игра и аналогичная сборка под ПК, нужно записать футажи и затем смонитровать их в 5-20 роликов по 15-30 секунд каждый. Ролики будут использоваться в рекламе игры.
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