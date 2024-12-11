Монтажер TikTok

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок56 просмотров

Ищу монтажера для создания роликов в TikTok. Работа включает копирование стиля роликов 1 в 1, добавление простых субтитров в CapCut, нарезку видео, использование звуковых эффектов и музыки. Идеальный кандидат должен понимать английский язык и иметь свободное время для постоянной работы.

CapCutДобавление музыкиДобавление субтитровНарезка видеоОбработка видео
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Андрей
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
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4 месяца назад
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Максим
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
5 месяцев назад
Олег
 
21 год
5 месяцев в сервисе
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5 месяцев назад
5 месяцев назад
Полина
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Ельдар
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
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Влад
 
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