Монтажёр Reels

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Закрыт3 заявки31 просмотр

Ищем монтажёра Reels для продолжительной работы над проектами.

Требования:

– Опыт монтажа Reels.

– Опыт работы с графикой и анимацией.

– Ответственность и внимательность.

– Соблюдение дедлайнов.

– Обязательно: наличие портфолио.

Условия:

– Долгосрочное сотрудничество.

– Оплата обсуждается индивидуально.

ReelsМонтаж видеороликов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Андрей
 
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Сергей
 
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Юлия
 
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