Создание видеороликов для YouTube и TikTok

Требуется монтажёр для видеомонтажа интервью, снятого на три камеры. Необходим опыт в монтаже, профессиональные навыки цветокоррекции и работы со звуком. Портфолио с релевантными работами обязательно. Умение работать в сжатые сроки и внимание к деталям – важные требования.