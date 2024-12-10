Создание видеороликов для YouTube и TikTok

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
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Ищем человека для создания коротких и простых роликов на YouTube и TikTok.

Необходимо следовать инструкциям и добавлять разрешенную рекламу.

Длительность роликов — 10-20 минут.

Канал можно создать на русском языке и выкладывать ролики на него.

TikTokYouTubeСоздание видео
5 месяцев назад
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