Нужно найти YouTube видео по определенной тематике

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен7 заявок76 просмотров

Необходимо найти YouTube видео по тематике которую предоставлю.
Все подробности исполнителю. Отправлю примеры каналов и видео

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3 месяца назад
karamba07
Павел 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

viklass
19 лет
6 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
$2
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

viklass
19 лет
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