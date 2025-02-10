Создать и настроить группы в Facebook, LinkedIn, Instagram, ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок49 просмотров

Необходимо создать и настроить группы в социальных сетях (Facebook, LinkedIn, Instagram, ВК) с единым оформлением (может, одинаковые обложки, единый логотип), узнаваемым брендом (настроить все группы так, чтобы название, описание и прочая информация в каждой группе были едиными и легко узнаваемыми), общий логотип и стиль

Подготовить шаблоны для постов,

Подготовить шаблон описания для каждой из платформ (с учетом их особенностей), который можно будет адаптировать под различные цели.

Обеспечить возможность автоматической синхронизации контента между платформами (например, при постинге на одной платформе контент должен появляться и на других).

Когда все группы будут с готовым оформлением, я смогу сам легко и эффективно управлять контентом.

Уточните, пожалуйста, возьметесь за такую работу.

Какова будет стоимость.

SMMДизайн обложекПродвижение в социальных сетяхСоздание логотипов
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guest_16703240423513
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