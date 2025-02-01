10 постов в неделю в инстаграм

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт47 заявок333 просмотра

Создать посты(текст+фото(скрины)/видео, согласовать, опубликовать по расписанию. Текст на английском с помощью чат-гпт(или аналоги). Пока это все подробности.

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3 месяца назад
KlimoWlad
48 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Анастасія
 
26 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Анна
 
23 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Владислав
 
20 лет
2 месяца в сервисе
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23 дня назад
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Савелий
 
29 лет
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5 дней назад
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Богдан
 
22 года
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2 месяца назад
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Розалія
 
23 года
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Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Дарья
 
18 лет
3 месяца в сервисе
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месяц назад
3 месяца назад
Марк
 
46 лет
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
3 месяца назад
Дарина
 
24 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Юлія
 
33 года
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
3 месяца назад
Алина
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
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Вікторія
 
48 лет
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Была
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Соня
 
19 лет
3 месяца в сервисе
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месяц назад
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Яна
 
27 лет
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Виктория
 
51 год
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месяц назад
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Наталія
 
45 лет
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
3 месяца назад
Ольга
 
36 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Єгор
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Стас
 
29 лет
3 месяца в сервисе
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4 дня назад
3 месяца назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
14 часов назад
17 отзывов
3 месяца назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)
Владислав
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
5 часов назад
3 месяца назад
Олена
 
36 лет
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
3 месяца назад
Ніколіна
 
23 года
год в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Андрій
 
25 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Петр
 
18 лет
8 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Ольга
 
36 лет
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Матвей
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Олександр
 
21 год
2 года в сервисе
Был
17 дней назад
37 отзывов
3 месяца назад
Антон
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Богдан
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Мар'яна
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
20 часов назад
92 отзыва
3 месяца назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Мария
 
23 года
год в сервисе
Была
20 дней назад
3 месяца назад
Юлія
 
32 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Альнияз
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
9 дней назад
3 месяца назад
Никита
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Андрій
 
23 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Альона
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Давид
 
25 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Анастасия
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Ольга
 
28 лет
3 месяца в сервисе
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месяц назад
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Діана
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Маша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
2 отзыва
3 месяца назад
Аліна
 
44 года
3 месяца в сервисе
Была
7 дней назад
3 месяца назад
Наталия
 
24 года
год в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Ярослава
 
29 лет
год в сервисе
Была
10 часов назад
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