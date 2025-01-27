Оператор чата

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок364 просмотра

📌 Привет! Мы ищем операторов чата с опытом и без 📌работа онлайн без вложений

Если ты любишь конвертировать общение в деньги, это точно для тебя 🌟

Поэтому мы предлагаем:

  • Работу из любой точки мира 🌍 работаем со всеми странами, что не маловажно ☝️

  • Получай фикс 40% от анкеты + бонусы 💵

  • Быстрое обучение для новичков с поддержкой 24\7

  • Средняя зарплата 700-1500 долларов, но сколько заработаешь – зависит только от

  • выплаты новичкам еженедельно на карту либо USDT $ 💸🤝🏻

Обязанности в работе:

  • работа в текстовом общении , на сайтах с высокой посещаемостью

Пишите по любым вопросам в телеграм

Мы готовы принять тебя в команду, если:

https://t.me/svettlannaa2

  • Есть ПК или ноутбук с виндовс 10 или хороший макбук 💻

  • Ты коммуникабельный и знаешь как вести диалог с фанами

  • Не ждешь быстрых результатов, а создаешь их 🦁

  • Готов развиваться и зарабатывать большие суммы 🚀💵

Как присоединиться?

Пишите по любым вопросам в телеграм

https://t.me/svettlannaa2

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3 месяца назад
Sveta1233
27 лет
2 года в сервисе
Была
2 дня назад

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