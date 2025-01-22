Копирайтер для финтех-платформы Fundmates

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Закрыт3 заявки32 просмотра

Финтех-платформа Fundmates ищет копирайтера на удаленку, part-time. Из ключевых требований - опыт написания маркетинговых, продающих текстов, свободный английский (американский), локация в таймзоне максимально приближенной к таймзоне Нью-Йорка.

Написание текстов
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Адинай
 
23 года
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
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Диас
 
19 лет
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
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Елена
 
40 лет
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