Оператор чата

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок216 просмотров

Чтобы прямо сейчас начать работу, напиши в телеграмме https://t.me/svettlannaa2

Сейчас ты читаешь объявление топового брачного агентства по всем позициям, нам 9 лет, мы продолжаем развиваться и расширяться, и сейчас набираем переводчиков. Знание английского приветствуется, при этом можно использовать Google переводчик. Нужны люди, готовые и желающие учиться/развиваться и получать высокий, стабильный доход. Мы ищем ответственных и надежных сотрудников для работы на постоянной основе.

Требования:

- Наличие персонального компьютера (ноутбука) телефон не подходит.

- высокоскоростной интернет.

- грамотный язык.

Условия работы:

- график работы - 6/1, ваша корректировка по времени.

- своевременная выплата ЗП.

- Работа на дому через интернет из любого города.

- Обучение бесплатно для вас.

- период работы во время обучения оплачивается также.

- уделять работе 9 часов в сутки.

Обязанности:

- написание и перевод писем.

- отчетность и отслеживание эффективности работы.

- взаимодействие с руководителем и менеджерами компании.

Заработная плата﻿:

- оплата еженедельно.

- на карту банка.

- зависит от выработки.

- средняя от 1500 $

За дополнительной информацией писать в телеграмме https://t.me/svettlannaa2

TelegramАнглийский языкПеревод текстов
3 месяца назад
Sveta1233
27 лет
2 года в сервисе
Была
2 дня назад

Заявки фрилансеров

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