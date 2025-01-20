Задача заключается в написании положительных отзывов под объявлениями на Авито с вашего аккаунта. Оплата составляет 500 рублей за каждый отзыв после публикации и прохождения модерации. Тексты для отзывов будут предоставлены, необходимо лишь разместить их по предоставленному алгоритму.
Оператор чата
Чтобы прямо сейчас начать работу, напиши в телеграмме https://t.me/svettlannaa2
Сейчас ты читаешь объявление топового брачного агентства по всем позициям, нам 9 лет, мы продолжаем развиваться и расширяться, и сейчас набираем переводчиков. Знание английского приветствуется, при этом можно использовать Google переводчик. Нужны люди, готовые и желающие учиться/развиваться и получать высокий, стабильный доход. Мы ищем ответственных и надежных сотрудников для работы на постоянной основе.
Требования:
- Наличие персонального компьютера (ноутбука) телефон не подходит.
- высокоскоростной интернет.
- грамотный язык.
Условия работы:
- график работы - 6/1, ваша корректировка по времени.
- своевременная выплата ЗП.
- Работа на дому через интернет из любого города.
- Обучение бесплатно для вас.
- период работы во время обучения оплачивается также.
- уделять работе 9 часов в сутки.
Обязанности:
- написание и перевод писем.
- отчетность и отслеживание эффективности работы.
- взаимодействие с руководителем и менеджерами компании.
Заработная плата:
- оплата еженедельно.
- на карту банка.
- зависит от выработки.
- средняя от 1500 $
За дополнительной информацией писать в телеграмме https://t.me/svettlannaa2
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