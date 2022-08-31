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  • Ищем копирайтера для написание постов

    Ищем копирайтера для написание постов в instagram Тематика аккаунта - кофейня самообслуживания Объём одного поста до 1000 символов Нужно будет 3 поста в неделю Оплата предпочтительнее за пост, цена обсуждается ...

    Написание постов
    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Ведение инстаграм + таргет(или без него), ниша: Женская верхняя одежда

    Добрый день! Мы специализируемся исключительно на продаже женской верхней одежды, наш инстаграмм https://www.instagram.com/vivery.com.ua/ Страничка практически неподвижна из-за отсутствия времени на ее ведение.Но ее есть чем наполнять.Много нового контента уже отснято,  весь товар в наличии, ...

    Написание постов
    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Смм специалист со знанием маркетинга, с хорошей визуализацией.

    Нужен качественный добросовестный исполнитель смм специалист с хорошей визуализацией, со знанием маркетинга.  задачи: 1) доработать уже имеющиеся страницы соцсетей Вк, инстаграмм и ТГ.   2) ведение соцсетей: оформление сторис , оформление рилз, написание постов.

    Написание постов
    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Написание статей для сайта

    - Написание статей от имени логистической компании на подобных сайтах - Обновление информации на сайте логистической компании - Написание постов в месенджерах/соц.сетях

    Написание статейСтатьи для сайтаНаписание постов
    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Написание постов для тг-канала

    Нужен копирайтер или контент-менеджер, который сможет писать посты на тематику веб-дизайна. ТЗ нет, поэтому будет только плюсом если вы умеете его составлять. Возможно долгосрочное сотрудничество. Указываете цену и примеры своих работ

    Написание постов
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Написание статей на vc

    Команда веб разработки и дизайна ищет качественного копирайтера для написания постов на vc. Темы будут связаны в основном с нашими кейсами по визуалу, веб разработке, сео и контекстной рекламой. Оплата за каждый пост, 1-2 поста в неделю.

    Написание статейНаписание постов
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Доработка сайта. Необходима разработка Ruby on rails. Ответ на оценку.

    ТЗ на доработку сайта React, RubyСамописная админка 1.[u]что: [/u][b]отображение отдельных записей из блогов среди редакционного материала.[/b] Например: возможность ставить публикации из блогов в фичер на главном экране, добавлять их в рекомендуемые под текстом статьи,возможность ...

    Написание статейRubyФорма обратной связиНаписание постовБрендбукReact.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн инстаграм аккаунта

    Всем привет! Я ищу креативного дизайнера-спеца по Инстаграм, который может выполнить следующее: 1. Создать логотип бизнеса 2. Оформить полностью аккаунт в инстаграм с ...

    Написание постов
    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Написать статью на английском на IT тему + размещение на medium

    Тематика: нейронные сети, машинное обучение, генерация текста. Есть основная тема и статьи на русском. Надо по аналогии написать на английском. Но это не дословный перевод. По содержанию статьи на ваше усмотрение. Это может быть обзор, ваше мнение, ...

    Написание статейНаписание постовМашинное обучение
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Посты для канала тг

    Составление КП и написание постов для канала в телеграм t.me/olimp_way Вкратце: Помогаем поступать на бюджет в топ вузы рф, без ЕГЭ, по олимпиаде. Школьник пишет с нашей помощью одну олимпиаду, получает на ней диплом, попадает автоматически на ...

    Написание постов
    Контрольные, Задачи и Тесты5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Тексты для постов в Instagram по бьюти тематике

    Всем привет! Хотел бы на постоянной основе сотрудничать с копирайтером для написания постов в Инстаграм по бьюти тематике. [list][*]Хорошо если это будут новости из мира красоты и косметики и услуг красоты. [*]Очень хорошо если вы так ...

    Написание постов
    Копирайтинг57 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Копирайт на английском языке

    Нужен на проект человек, способный писать на английском языке тексты (ТЗ предоставляется). На 10 дней, 8 часовой рабочий день. Требования: [list=1][*]Уровень английского языка Intermediate (B1)[*]Быстрая скорость письма (примерно 1600 знаков в час)[*]Умение быстро выделять основные тезисы в ...

    Написание постов
    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Написание постов для инстаграма фитнес-тренера

    Здравствуйте! Необходимо +- за неделю написать 20 постов (имеется контент-план. он в приложении) для аккаунта фитнес тренера [url=https://www.instagram.com/andrey_yaroshuk_fitness]@andrey_yaroshuk_fitness[/url]. Фото-видео для постов хотим использовать свои, поэтому хотелось бы, чтобы исполнитель предлагал какие-то идеи для визуала к ...

    Написание постов
    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написание поста

    $2

    Необходимо сделать пост на 1500-2000 символов тема: «Возвращение в блог» блог посвящён семье, ребёнку

    Написание постов
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • SMM - менеджер для производства оборудования (b2b)

    Мы ищем не просто исполнителя, а того человека, который будет с нами на одной волне. Вам важен классный результат, выраженный в цифрах? Вы горите своим делом? Вы готовы к экспериментам и не боитесь сложных задач? ...

    Написание постов
    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Копирайтер для написания постов в Instagram

    Ищем копирайтера для проведения запуска курса в Instagram Необходимо написать 20-25 постов для прогрева аудитории. Темы постов в процессе разработки, но в целом все по стандарту: пост-знакомство, пост, поднимающий боли ца и т.д. Тематика - органическое земледелие Наш профиль: ...

    Написание постов
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написание постов

    Добрый день. Нужно писать посты для инсты. Шрифт согласован, макет шаблон согласован, требуется писать тексты от 150 до 250 знаков в посте. Таргет не нужен. Нужны посты. Всем спасибо за отклики, отвечу всем.

    Написание постов
    Копирайтинг42 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Написание постов: "косметика, косметология"

    Нужна серия постов 40-50 для инстаграм-аккаунта по теме "косметика, уходы за кожей и т.п." Нужно вникнуть в специфику бренда, ознакомится с контентом по бренду, разработать контент-план на 40-50 постов (для утверждения) и написать посты.

    Написание постов
    Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
    Закрыт
    2 года назад