Написание постов

Всем привет! Хотел бы на постоянной основе сотрудничать с копирайтером для написания постов в Инстаграм по бьюти тематике. [list][*]Хорошо если это будут новости из мира красоты и косметики и услуг красоты. [*]Очень хорошо если вы так ...