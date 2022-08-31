Ищем копирайтера для написание постов в instagram Тематика аккаунта - кофейня самообслуживания Объём одного поста до 1000 символов Нужно будет 3 поста в неделю Оплата предпочтительнее за пост, цена обсуждается ...
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- Написание постовКопирайтинг30 заявокЗакрыт4 месяца назад
Добрый день! Мы специализируемся исключительно на продаже женской верхней одежды, наш инстаграмм https://www.instagram.com/vivery.com.ua/ Страничка практически неподвижна из-за отсутствия времени на ее ведение.Но ее есть чем наполнять.Много нового контента уже отснято, весь товар в наличии, ...Написание постовСоциальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт4 месяца назад
Нужен качественный добросовестный исполнитель смм специалист с хорошей визуализацией, со знанием маркетинга. задачи: 1) доработать уже имеющиеся страницы соцсетей Вк, инстаграмм и ТГ. 2) ведение соцсетей: оформление сторис , оформление рилз, написание постов.Написание постовСоциальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- Написание статей от имени логистической компании на подобных сайтах - Обновление информации на сайте логистической компании - Написание постов в месенджерах/соц.сетяхНаписание статейСтатьи для сайтаНаписание постовКопирайтинг28 заявокЗакрытгод назад
Нужен копирайтер или контент-менеджер, который сможет писать посты на тематику веб-дизайна. ТЗ нет, поэтому будет только плюсом если вы умеете его составлять. Возможно долгосрочное сотрудничество. Указываете цену и примеры своих работНаписание постовКопирайтинг13 заявокЗакрытгод назад
Команда веб разработки и дизайна ищет качественного копирайтера для написания постов на vc. Темы будут связаны в основном с нашими кейсами по визуалу, веб разработке, сео и контекстной рекламой. Оплата за каждый пост, 1-2 поста в неделю.Написание статейНаписание постовКопирайтинг14 заявокЗакрытгод назад
ТЗ на доработку сайта React, RubyСамописная админка 1.[u]что: [/u][b]отображение отдельных записей из блогов среди редакционного материала.[/b] Например: возможность ставить публикации из блогов в фичер на главном экране, добавлять их в рекомендуемые под текстом статьи,возможность ...Написание статейRubyФорма обратной связиНаписание постовБрендбукReact.jsВеб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Всем привет! Я ищу креативного дизайнера-спеца по Инстаграм, который может выполнить следующее: 1. Создать логотип бизнеса 2. Оформить полностью аккаунт в инстаграм с ...Написание постовСоциальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрытгод назад
Тематика: нейронные сети, машинное обучение, генерация текста. Есть основная тема и статьи на русском. Надо по аналогии написать на английском. Но это не дословный перевод. По содержанию статьи на ваше усмотрение. Это может быть обзор, ваше мнение, ...Написание статейНаписание постовМашинное обучениеПереводы1 исполнительЗавершенгод назад
Составление КП и написание постов для канала в телеграм t.me/olimp_way Вкратце: Помогаем поступать на бюджет в топ вузы рф, без ЕГЭ, по олимпиаде. Школьник пишет с нашей помощью одну олимпиаду, получает на ней диплом, попадает автоматически на ...Написание постовКонтрольные, Задачи и Тесты5 заявокЗакрытгод назад
Всем привет! Хотел бы на постоянной основе сотрудничать с копирайтером для написания постов в Инстаграм по бьюти тематике. [list][*]Хорошо если это будут новости из мира красоты и косметики и услуг красоты. [*]Очень хорошо если вы так ...Написание постовКопирайтинг57 заявокЗакрытгод назад
Нужен на проект человек, способный писать на английском языке тексты (ТЗ предоставляется). На 10 дней, 8 часовой рабочий день. Требования: [list=1][*]Уровень английского языка Intermediate (B1)[*]Быстрая скорость письма (примерно 1600 знаков в час)[*]Умение быстро выделять основные тезисы в ...Написание постовКопирайтинг23 заявкиЗакрытгод назад
- $150
Требуется написание постов (до 4000 тыс. знаков) в формате юридического блога.Написание постовКопирайтинг24 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо написать посты для чата в телеграмм. Оплата по факту.Написание постовПродающие тексты45 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Необходимо +- за неделю написать 20 постов (имеется контент-план. он в приложении) для аккаунта фитнес тренера [url=https://www.instagram.com/andrey_yaroshuk_fitness]@andrey_yaroshuk_fitness[/url]. Фото-видео для постов хотим использовать свои, поэтому хотелось бы, чтобы исполнитель предлагал какие-то идеи для визуала к ...Написание постовСоциальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт2 года назад
- $2
Необходимо сделать пост на 1500-2000 символов тема: «Возвращение в блог» блог посвящён семье, ребёнкуНаписание постовКопирайтинг5 заявокЗакрыт2 года назад
Мы ищем не просто исполнителя, а того человека, который будет с нами на одной волне. Вам важен классный результат, выраженный в цифрах? Вы горите своим делом? Вы готовы к экспериментам и не боитесь сложных задач? ...Написание постовСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт2 года назад
Ищем копирайтера для проведения запуска курса в Instagram Необходимо написать 20-25 постов для прогрева аудитории. Темы постов в процессе разработки, но в целом все по стандарту: пост-знакомство, пост, поднимающий боли ца и т.д. Тематика - органическое земледелие Наш профиль: ...Написание постовКопирайтинг11 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. Нужно писать посты для инсты. Шрифт согласован, макет шаблон согласован, требуется писать тексты от 150 до 250 знаков в посте. Таргет не нужен. Нужны посты. Всем спасибо за отклики, отвечу всем.Написание постовКопирайтинг42 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужна серия постов 40-50 для инстаграм-аккаунта по теме "косметика, уходы за кожей и т.п." Нужно вникнуть в специфику бренда, ознакомится с контентом по бренду, разработать контент-план на 40-50 постов (для утверждения) и написать посты.Написание постовСоциальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт2 года назад