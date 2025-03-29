Ищется виртуальный ассистент для выполнения задач по наполнению сайтов и выставлению счетов. Не требуется опыт, обучение проходит через Zoom. Требуется знание разговорного английского, ответственность и внимательность к деталям. Работа по мере необходимости, стабильного дохода не предусмотрено.