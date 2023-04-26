Требуется добавить до 10 листингов товаров на Amazon с вариациями цветов и размеров с сайта adaptive.clothing. Укажите сроки и стоимость выполнения задания.
Виртуальный ассистент
Ищу удалённого помощника
Ищу человека, который сможет помогать с различными задачами, включая ежемесячное выставление счетов и проверку потенциальных арендаторов.
Опыт не требуется — подробное обучение проводится через Zoom.
Все общение происходит только через текстовые сообщения — звонить не нужно.
Требования:
Знание разговорного английского языка.
Ответственность, внимательность к деталям, готовность обучаться.
Обратите внимание: Это не постоянная и не частичная занятость, стабильного дохода не предполагается. Задания выдаются по мере необходимости.
Если вы соответствуете требованиям — буду рад сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
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