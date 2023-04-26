Ищу удалённого помощника

Ищу человека, который сможет помогать с различными задачами, включая ежемесячное выставление счетов и проверку потенциальных арендаторов.

Опыт не требуется — подробное обучение проводится через Zoom.

Все общение происходит только через текстовые сообщения — звонить не нужно.

Требования:

Знание разговорного английского языка.

Ответственность, внимательность к деталям, готовность обучаться.

Обратите внимание: Это не постоянная и не частичная занятость, стабильного дохода не предполагается. Задания выдаются по мере необходимости.

Если вы соответствуете требованиям — буду рад сотрудничеству!