Требуется занести номера телефонов в белые списки антиспам-систем 'Касперский - Who calls' и 'МТС - Кто звонит'. Это нужно для предотвращения отображения номеров как спам. Обратите внимание на правильность занесения информации.
Отзывы
Нужны отзывы на сервис Kamon. Оплата 70 центов за отзыв. Оставляйте заявки, кто действительно знает что это за платформа!!
Заявки фрилансеров
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