Отзывы

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Закрыт6 заявок51 просмотр

Нужны отзывы на сервис Kamon. Оплата 70 центов за отзыв. Оставляйте заявки, кто действительно знает что это за платформа!!

Написание отзывов
11 часов назад
Makar555
Роман 
23 года
2 года в сервисе
Был
8 часов назад

Заявки фрилансеров

Валерія
 
34 года
4 месяца в сервисе
Была
10 часов назад
10 часов назад
Станіслав
 
17 лет
4 дня в сервисе
Был
10 часов назад
10 часов назад
Любов
 
52 года
год в сервисе
Была
26 минут назад
10 часов назад
Андрей
 
29 лет
11 часов в сервисе
Был
10 часов назад
10 часов назад
Василий
 
24 года
12 часов в сервисе
Был
час назад
11 часов назад
Олеся
 
28 лет
11 дней в сервисе
Была
10 часов назад
11 часов назад