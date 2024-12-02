Опубликовать отзыв на авито или яндекс картах

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
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Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс Картах и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации

АвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
день назад
Виктория
 
28 лет
2 года в сервисе
Была
8 часов назад
17 отзывов

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
25 лет
год в сервисе
Была
3 часа назад
4 часа назад
Кирилл
 
25 лет
6 часов в сервисе
Был
6 часов назад
6 часов назад
Саша
 
15 лет
7 часов в сервисе
Был
7 часов назад
7 часов назад