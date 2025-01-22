Знайти інформацію в інтернеті та внести в таблицю

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
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Завдання — знайти інформацію онлайн і вписати її в таблицю Google Sheets. Тема проста: зібрати посилання, назви, ціни та контакти з відкритих джерел. Робота нескладна, але вимагає уважності та охайного оформлення.

Google SheetsЗаполнение таблицПоиск информации
3 дня назад
guest_1746792790473
3 дня в сервисе
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3 дня назад

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