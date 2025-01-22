Ищем оператора чата для общения с пользователями. Гибкий график, работа из любого места с интернетом. Обучение с нуля, опыт не обязателен. Ежедневные выплаты и возможность работать от 5 часов в день. Идеально для ответственных и позитивных людей, любящих общаться.
Знайти інформацію в інтернеті та внести в таблицю
Завдання — знайти інформацію онлайн і вписати її в таблицю Google Sheets. Тема проста: зібрати посилання, назви, ціни та контакти з відкритих джерел. Робота нескладна, але вимагає уважності та охайного оформлення.
Заявки фрилансеров
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