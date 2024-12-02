Разместить отзыв на Авито

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок80 просмотров

Написать отзыв на авито 200р

1) Получаете ссылку на авито

2) Вы строите +- диалог с продавцом (заказать услугу дизайн карточки товара для озон)

3) Публикуете отзыв через 24ч

Аккаунт авито старше 3х месяцев

Оплата после того как отзыв опубликуется и будет виден всем.

АвитоНаписание отзывов
9 дней назад
CrabMaker12
Дмитрий 
41 год
9 месяцев в сервисе
Был
6 дней назад

Заявки фрилансеров

Дима
 
19 лет
8 дней в сервисе
Был
8 дней назад
8 дней назад
Владлена
 
26 лет
10 дней в сервисе
Была
день назад
8 дней назад
Артем
 
22 года
8 дней в сервисе
Был
8 дней назад
8 дней назад
Надежда
 
51 год
8 дней в сервисе
Была
6 дней назад
8 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
2 часа назад
9 дней назад
Кира
 
25 лет
12 дней в сервисе
Была
7 часов назад
9 дней назад
Александр
 
15 лет
9 дней в сервисе
Был
9 дней назад
9 дней назад