Требуется заполнить календарь обучения

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Закрыт8 заявок76 просмотров

Требуется ввести информацию о курсах в календарь обучения на сайте WordPress. 50 курсов, информация о курсах на полгода

Наполнение сайтов
11 дней назад
Zakazfor
Марина 
24 года
11 дней в сервисе
Была
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
4 дня назад
10 дней назад
Юлия
 
52 года
25 дней в сервисе
Была
11 часов назад
11 дней назад
Алла
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
12 минут назад
57 отзывов
11 дней назад
Лучший контент-менеджер апреля
Рафаэль
 
26 лет
20 дней в сервисе
Был
9 часов назад
1 отзыв
11 дней назад
Муродулла
 
23 года
год в сервисе
Был
2 часа назад
5 отзывов
11 дней назад
Любовь
 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 дня назад
2 отзыва
11 дней назад
Дмитрий
 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
364 отзыва
11 дней назад
Хелена
 
40 лет
22 дня в сервисе
Была
6 часов назад
11 дней назад