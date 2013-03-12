Размещение на ДЛЕ, Опенкарт, Битрикс,Джумла.

Разработка сайта с 0 по вашему макету, правки по сайту. Исправление ошибок в верстке (например, сайт неправильно отображается в каком-либо браузере, искажается дизайн страниц), добавление страниц, изменение информации, добавление блоков

Для работы потребуется доступ или архив сайта, техническое задание с описанием всех видов требуемых работ.