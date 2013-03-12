Размещение на ДЛЕ, Опенкарт, Битрикс,Джумла.
Разработка сайта с 0 по вашему макету, правки по сайту. Исправление ошибок в верстке (например, сайт неправильно отображается в каком-либо браузере, искажается дизайн страниц), добавление страниц, изменение информации, добавление блоков
Для работы потребуется доступ или архив сайта, техническое задание с описанием всех видов требуемых работ.
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$30
9 баллов
12 лет назад
Любовь справилась с поставленной задачей аккуратно и точно.
Ответный отзыв
Приятное общение и своевременная оплата. Спасибо!
$3
10 баллов
12 лет назад
Opencart
Любовь отлично справилась с заданием, в сжатые сроки и за разумную цену, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Спасибо за приятное сотрудничество и полученный опыт.
Наполнение сайтов
2 отзыва
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$5/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга