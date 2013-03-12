Ivandeeva

Любовь Ivandeeva

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
2 дня назад

Размещение на ДЛЕ, Опенкарт, Битрикс,Джумла.

Разработка сайта с 0 по вашему макету, правки по сайту. Исправление ошибок в верстке (например, сайт неправильно отображается в каком-либо браузере, искажается дизайн страниц), добавление страниц, изменение информации, добавление блоков

Для работы потребуется доступ или архив сайта, техническое задание с описанием всех видов требуемых работ.

Отзывы заказчиков

Droga1979
Евгений 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
9 баллов
12 лет назад
Контент перенести с одного сайта на другой
Любовь справилась с поставленной задачей аккуратно и точно.
Приятное общение и своевременная оплата. Спасибо!
Ответный отзыв
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Наполнить сайт товарами
Opencart
Любовь отлично справилась с заданием, в сжатые сроки и за разумную цену, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Спасибо за приятное сотрудничество и полученный опыт.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
2 отзыва
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$5/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга