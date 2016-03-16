Droga1979

Евгений Droga1979

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Разработка сайта

    Создание сайта с бесконечным вертикальным полотном, включающим фотографии и видео. При нажатии медиа открываются в попапе с описанием. Дизайн адаптируется для мобильных устройств. Включает логотип, меню и возможность добавления новых работ. Рассматриваются предложения по CMS для оптимизации загрузки.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Обновление сайта на Битрикс

    Необходимо провести обновление многостраничного сайта на Битриксе, включая развертывание тестовой копии, обновление лицензии и повышение версии PHP. Также требуется составить список возможных неисправностей, так как ядро сайта подвергалось небольшим модификациям, и исправить их.

    PHP
    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Отрисовка для детской игры

    $180

    Для разработки детских игр требуется отрисовка экранов и персонажей игры. Важно: 1. Никаких современных анимешных тематик с и пр. Важно именно в детском стиле. Пример игры во вложении. ...

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт проекта на MODX

    Требуется разработать желательно на модх рев платформу для проведения онлайн трансляций. 1. Главная страница - разводящий лендинг, с которого идет переход на 5 разделов, посвященных разным проектам 2.  Каждый раздел проекта ...

    MODX
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн проекта сайта онлайн трансляций

    $150

    Обьявляется конкурс на дизайн проекта посвященного онлайн-трансляциям  социальных проектов. 1. Главная страница  - легкая и технологичная. На ней показаны все проекты по которым возможны трансляции. Сейчас 5 проектов, но ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редизайн сайта проекта

    $80

    Объявляется конкурс на редизайн сайта http://densemyi.ru/ Требуется Главная и видение внутренней страницы первого раздела. Бюджет у проекта небольшой. Ибо конкурс благотворительный. Однако, победитель кроме конкурсной части при предоставлении  исходника получит ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Отрисовать логотип

    $5

    Вот такой нужно, как во вложении, чтобы был без водяных знаков, без фона в png  и svg, ну и исходник в psd и cdr  Надпись в отдельном слое, шрифт приложить. Или ссылку на шрифт. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Лендинг+ настройка и ведение РК

    $190

    Нужно сделать сайт недорого  скорее лендинг на несколько страниц и запустить туда рся.  В течении 1-1,5 мам вывести на целевые показатели. Самому вносить правки в лендинг, для увеличения конверсии, отвечать за результат по ...

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Видеопрезентация

    Нужно сделать шикарную видеопрезентация посвященную мероприятию в рамках 75 летия со дня победы. Будет куча видео и фотоматериала, общая структура. С вас концепция и идея, быстро собрать прототип, вносить правки столько сколько ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка интернет магазина на OpenCart

    $1050

    Разработка на OpenCart 3.0  на шаблоне. Требуется: 1. разработка на OpenCart с использованием готового шаблонного решениянастройка безопасности проектанастройка скорости работыреализация функционала: три цены для трех типов пользователейреализация функционала: накопительные скидки.2. ...

    Opencart
    Интернет-магазины16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отрисовка логотипа и визитки

    $55

    Требуется: 1. Отрисовка логотипа 2. Отрисовка визитной карточки Описание Тематика  - термобелье. Бренд vilyavala  (Воздушный дух) Кто в теме - это эльфийская тема. Вилья  ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Спарсить и залить каталог

    Требуется настроить парсинг отсюда https://www.vodoparad.ru/ В сайт сделанный на diafan. (Diafan.ru) Естественно мне понадобится иметь возможность ежедневного самостоятельного парсинга.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Редизайн лендинга

    Лендинг есть. Более менее не плохой, по крайней мере есть материалы и тексты. Не нравятся, есть косяки, слишком много текста, Хотелось бы увеличить конверсию данной страницы. Хотелось бы услышать ваши предложения  ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скопировать и шаблонизировать сайт

    $50

    Задача больше для web-программиста. Есть сайт (заинтересованным скину ссылку) Страниц там немного, скажем 10, но суть скорее в том, чтобы сделать некий аналог данного сайта на Вордпресс. Что нужно ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсинг товаров в интернет-магазин (автоматизация)

    OpenCart + CSV Price Pro   Есть несколько поставщиков, требуется автоматизировать функции наполнения товаров в интернет-магазине. Требуется разработка под простое управление менеджером(нажал кнопку, выбрал откуда - идет парсинг и заполнение, нажал другую кнопку выявился ...

    Opencart
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Натянуть дизайн на MODx

    Подробности: 1. Требуется натянуть дизайн выполненный в формате PSD на работающий сайт, желательно так, чтобы процесс был не заметен пользователям 2. Изменения отображенные в дизайне сделать с сохранением структуры сайта, т.е. ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка работающего прототипа в стартап

    Неспешно ищем разработчика в интересный стартап для реализации работающего прототипа системы. Для нас важно: - Знание php  и фреймворка. Выбор фреймворка обсуждается, но мы склоняемся к YII2 или Simfony2 - ...

    PHPYii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

alexandromiller
Александра 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
$150
10 баллов
4 года назад
Разработка разводящей страницы проекта
Спасибо за возможность поучаствовать в интересном проекте! Заказчик всегда был на связи и отвечал на возникающие вопросы. Четкое ТЗ. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем!
Качественная отрисовка, быстрая коммуникация. Работает до результата. Рекомендую.
Ответный отзыв
natapoly
Наталия 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Редизайн сайта проекта
Очень хороший заказчик, четко и понятно описал поставленную задачу. Всегда был на связи и отвечал оперативно. Спасибо за сотрудничество!
Отличная работа, которая ещё продолжается. Быстрый и коммуникационный исполнитель.
Ответный отзыв
Mayba
Алена 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Отрисовать логотип
Рекомендую как тоже очень хорошего заказчика.
Все сделано так как нужно. Качеством доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
victor_andreev
Виктор 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$600
10 баллов
6 лет назад
Видеопрезентация
Евгений, спасибо за интересную работу! Всегда рад быть полезным
Оперативно за несколько дней сделали монтаж и озвучку. Сидели до последнего даже с ночи. Срочный был проект а времени мало. Спасибо.
Ответный отзыв
chursindenis4
Денис 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Отрисовка логотипа и визитки
Честный, всегда предоставляет материалы, для более удобной работы. Понятно объясняет задачу. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответственный и качественный исполнитель. рекомендую.
Ответный отзыв
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