Создание сайта с бесконечным вертикальным полотном, включающим фотографии и видео. При нажатии медиа открываются в попапе с описанием. Дизайн адаптируется для мобильных устройств. Включает логотип, меню и возможность добавления новых работ. Рассматриваются предложения по CMS для оптимизации загрузки.
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо провести обновление многостраничного сайта на Битриксе, включая развертывание тестовой копии, обновление лицензии и повышение версии PHP. Также требуется составить список возможных неисправностей, так как ядро сайта подвергалось небольшим модификациям, и исправить их.Служба поддержки1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $180
Для разработки детских игр требуется отрисовка экранов и персонажей игры. Важно: 1. Никаких современных анимешных тематик с и пр. Важно именно в детском стиле. Пример игры во вложении. ...Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется сделать дизайн страницы разводящей для фонда В центре логотип, вокруг логотипы проектов. Одним экраном. Логотипы взять тут fondsci.ru Важно отразить статусность фонда. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется разработать желательно на модх рев платформу для проведения онлайн трансляций. 1. Главная страница - разводящий лендинг, с которого идет переход на 5 разделов, посвященных разным проектам 2. Каждый раздел проекта ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $150
Обьявляется конкурс на дизайн проекта посвященного онлайн-трансляциям социальных проектов. 1. Главная страница - легкая и технологичная. На ней показаны все проекты по которым возможны трансляции. Сейчас 5 проектов, но ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $80
Объявляется конкурс на редизайн сайта http://densemyi.ru/ Требуется Главная и видение внутренней страницы первого раздела. Бюджет у проекта небольшой. Ибо конкурс благотворительный. Однако, победитель кроме конкурсной части при предоставлении исходника получит ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $5
Вот такой нужно, как во вложении, чтобы был без водяных знаков, без фона в png и svg, ну и исходник в psd и cdr Надпись в отдельном слое, шрифт приложить. Или ссылку на шрифт. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $190
Нужно сделать сайт недорого скорее лендинг на несколько страниц и запустить туда рся. В течении 1-1,5 мам вывести на целевые показатели. Самому вносить правки в лендинг, для увеличения конверсии, отвечать за результат по ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать шикарную видеопрезентация посвященную мероприятию в рамках 75 летия со дня победы. Будет куча видео и фотоматериала, общая структура. С вас концепция и идея, быстро собрать прототип, вносить правки столько сколько ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $1050
Разработка на OpenCart 3.0 на шаблоне. Требуется: 1. разработка на OpenCart с использованием готового шаблонного решениянастройка безопасности проектанастройка скорости работыреализация функционала: три цены для трех типов пользователейреализация функционала: накопительные скидки.2. ...Интернет-магазины16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $55
Требуется: 1. Отрисовка логотипа 2. Отрисовка визитной карточки Описание Тематика - термобелье. Бренд vilyavala (Воздушный дух) Кто в теме - это эльфийская тема. Вилья ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен7 лет назад
Требуется настроить парсинг отсюда https://www.vodoparad.ru/ В сайт сделанный на diafan. (Diafan.ru) Естественно мне понадобится иметь возможность ежедневного самостоятельного парсинга.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сейчас так, https://developers.google.com/speed/pa...rvice%2... 45-это оч плохо. Скорее всего ненастроено или плохо настроено. Временный рут дамСистемное администрирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Лендинг есть. Более менее не плохой, по крайней мере есть материалы и тексты. Не нравятся, есть косяки, слишком много текста, Хотелось бы увеличить конверсию данной страницы. Хотелось бы услышать ваши предложения ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Задача больше для web-программиста. Есть сайт (заинтересованным скину ссылку) Страниц там немного, скажем 10, но суть скорее в том, чтобы сделать некий аналог данного сайта на Вордпресс. Что нужно ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $60
Ну собственно отсюда нужно все взять http://www.vodoparad.ru/ сюда все добавить http://sun-tehnica.ru/ Если каких то разделов тут http://sun-tehnica.ru/ нет - создать. Если каких то полей не хватает - добавить. ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
OpenCart + CSV Price Pro Есть несколько поставщиков, требуется автоматизировать функции наполнения товаров в интернет-магазине. Требуется разработка под простое управление менеджером(нажал кнопку, выбрал откуда - идет парсинг и заполнение, нажал другую кнопку выявился ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Подробности: 1. Требуется натянуть дизайн выполненный в формате PSD на работающий сайт, желательно так, чтобы процесс был не заметен пользователям 2. Изменения отображенные в дизайне сделать с сохранением структуры сайта, т.е. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Неспешно ищем разработчика в интересный стартап для реализации работающего прототипа системы. Для нас важно: - Знание php и фреймворка. Выбор фреймворка обсуждается, но мы склоняемся к YII2 или Simfony2 - ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад